Минтруд утвердил порядок информирования о размере будущей пенсии россиян

Минтруд РФ утвердил порядок информирования россиян о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтённых в специальной части индивидуального лицевого счёта, и правах на выплаты за счёт средств пенсионных накоплений согласно приложению № 1, — отмечается в сообщении.

Приказ начнёт действовать с 2022 года. Документ обязывает предоставлять сведения застрахованным женщинам с 40 лет, и мужчинам с 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты. Информацию о пенсии будут размещать один раз в три года, начиная с указанного возраста.

Ранее стало известно, что уже осенью в Госдуме могут принять законопроект, который должен защитить права россиян, хранящих свои пенсионные накопления в негосударственных фондах. Власти хотят обязать НПФ возмещать средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона. По оценкам экспертов, на подобных мошеннических схемах россияне теряют десятки и даже сотни тысяч рублей.