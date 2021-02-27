Минтруд разъяснил правила работы в ненормированный рабочий день

Ненормированный график — не повод привлекать сотрудников к работе в выходные дни. Работодатель не имеет права это делать, а если такое происходит, то обязан платить сверх оклада.
Выходной день — это время отдыха, режим для ненормированного графика относится только к рабочему дню,
За такой режим работы полагается также не менее трёх дней дополнительного отпуска. Ненормированность рабочего дня даёт возможность привлекать работников только в исключительных случаях, а не увеличивать время работы повсеместно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам могут увеличить количество дней отпуска при ненормированном рабочем дне. Такой график работодатели воспринимают как возможность беспокоить сотрудника в любое время суток.