Минтруд расширит список профессий для упрощённого получения гражданства

Минтруд России расширит перечень профессий для упрощённого получения российского гражданства иностранцами, а также уберёт дублирующие и не соответствующие актуальным профстандартам специальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

По информации ведомства, решение о расширении списка специальностей было принято на основании предложений от регионов, Минвостокразвития, МВД, Минобрнауки и Минздрава. Перечень будет расширен до 153 позиций и включит такие профессии, как учитель-дефектолог, оператор машинного доения, инженер-химик, врач-ревматолог и другие.

Сейчас перечень включает в себя 135 профессий, однако из-за несоответствия действующим нормативам и дублирования некоторых специальностей из списка предлагается исключить 15 профессий, включая профессию ведущего программы, инженера по внедрению новой техники и технологии и ряд других.

Ранее сообщалось, что Минтруд России исключил из перечня 456 опасных профессий, запрещённых для женщин, более 100 позиций. Новый список стал актуальным 1 января. Теперь женщины могут работать водителями самосвалов и фур, трактористами, матросами, шкиперами и боцманами, а также машинистами электричек. Также им стали доступны многие профессии на предприятиях тяжёлой промышленности и сложных производствах. Главными критериями в ходе актуализации соответствующего перечня стали факторы, представляющие опасность для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения, а также имеющие отдалённые последствия.