Минтруд предложил отменить устаревшие требования к трудовым книжкам

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Минтруд РФ представил проект приказа «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек». Инициатива подразумевает отмену некоторых устаревших и избыточных норм. Например, в случае утверждения распоряжения, работников освободят от обязанности расписываться за каждую отметку, вносимую в документ.

Кроме того, предложение министерства предполагает отмену необходимости заверять подписью сотрудника при его увольнении или прекращении действия трудового договора все записи, сделанные в трудовой книжке за время сотрудничество с данной организацией, заполнять трудовую книжку работнику, принятому на впервые, в его присутствии, передаёт федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, где и опубликован проект.

Приказом в этих целях отменены следующие устаревшие и избыточные требования: вести приходно-расходную книгу по учёту бланков трудовой книжки и вкладыша в неё, а также книги учёта движения трудовых книжек и вкладышей в неё и скреплять их сургучной печатью или опломбировать, — говорится в документе.

Более 30 млн россиян решили продолжать пользоваться бумажными трудовыми книжками и только 4,5 млн выбрали электронный формат учёта стажа. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов. 31 декабря 2020 года истечёт срок подачи работниками заявлений о варианте ведения трудовой книжки: в электронном или бумажном виде.

Как писал NEWS.ru, никаких последствий, связанных с режимом трудовой деятельности или с заработной платой для тех работников, которые выберут бумажный вариант трудовой книжки, не наступит, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. При этом он отметил, что свои плюсы и минусы имеют как электронный, так и бумажный вариант трудовой книжки.