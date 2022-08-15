Минтруд оценил уровень безработицы в России Глава Минтруда Котяков: берзаботица в 2022 году останется на уровне прошлого года

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Безработица в 2022 году останется примерно на уровне прошлого года, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, это в первую очередь связано с сильной государственной поддержкой. Тем не менее ситуация с наличием рабочих мест может измениться по сравнению с 2021 годом, пишет INFOX.ru со ссылкой на слова министра.

Согласно данным Росстата, уровень безработицы в России в мае снизился до минимальных значений — 3,9%, однако уже в июне ситуация стала более напряженной, что может быть связано с регистрацией новых россиян, находящихся в поиске работы. Котяков допустил, что осенью число безработных может вырасти, однако он не считает ситуацию критичной.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее спрогнозировал рост безработицы в России. По его словам, ее пик придется на осень. Он отметил, что по ряду отраслей и предприятий уже отмечается рост неполной занятости. Тем не менее министр заверил, что ситуация находится под контролем у государства.

Минтруд выступил с инициативой помочь преодолеть женщинам так называемый стеклянный потолок. Для этого в России будет создана национальная стратегия до 2023 года для борьбы с гендерным неравенством на работе. Руководить формированием стратегии будет первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. В планах министерства дать женщинам новые возможности в сфере занятости, расширить их участие в предпринимательстве, а также продвигать идею женского лидерства.