Минтруд назвал самые бедные регионы России

Минтруд назвал Республику Тыва, Ингушетию и Кабардино-Балкарию в числе регионов, где зафиксирован наибольший уровень бедности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства, представленные на пленарной сессии форума «Сообщество».

Согласно данным, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1% всего населения РФ. При этом наибольший уровень бедности фиксировался в Тыве — 34,1%, Ингушетии — 30% и Кабардино-Балкарской Республике — 24,2%.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года доля населения, проживающего за чертой бедности, составляла около 14,4%, то есть более 21 млн человек. По итогам второго квартала этот уровень снизился до 12,1%, или 17,7 млн человек. Высокий уровень бедности в начале года объясняется сокращением уровня реальных доходов населения и малым количеством адресных выплат и пособий. При этом во втором квартале выросли доходы от платы труда и от предпринимательской деятельности, также произошёл рост выдачи пособий и социальных выплат.