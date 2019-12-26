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На переобучение женщин, находящихся в декретном отпуске, в рамках национального проекта «Демография» ежегодно с 2020 года будут выделять два миллиарда рублей.

Со следующего года по 2 млрд рублей каждый год на протяжении действия нацпроекта — это до 2024 года — федерация будет выделять субъектам на программы повышения квалификации или переобучения тех...