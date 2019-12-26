В пресс-службе Министерства труда сообщили, что численность рабочей силы старше 15 лет по состоянию на ноябрь 2019 года составила 76,2 млн человек, из них занятых экономической деятельностью 72,7 млн человек.
Уровень общей безработицы в ноябре 2019 года составил 4,6%, — отметили в ведомстве.
По данным ведомства, в конце ноября 2019 года на регистрационном учете в органах службы занятости состояло 664 тыс. безработных,
Ранее NEWS.ru сообщал, что прогноз баланса трудовых ресурсов на 2020–2022 годы от Министерства труда РФ гласит, что уровень безработицы в стране сохранится на одном значении на протяжении всего заявленного периода. Также уточняется, что в России будет снижаться удельный вес работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста.
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