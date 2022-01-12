Минтруд: материнский капитал и другие пособия проиндексируют на 8,4%

Некоторые социальные выплаты в России с 1 февраля проиндексируют по уровню инфляции — на 8,4%. Индексация затронет не связанные с размером прожиточного минимума пособия и компенсации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд.

Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребёнком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребёнка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки, — отмечается в публикации.

В 2022 году впервые в соответствии с фактической инфляцией власти повысят материнский капитал, таким было поручение президента.

Размер материнского капитала на первого ребёнка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребёнка, а размер доплаты при рождении второго ребёнка, если семья получала материнский капитал при рождении первого, составит 168,6 тысячи рублей, — подчеркнули в Минтруде.

В общей сложности выплаты с индексацией предназначаются для почти 16 миллионов россиян.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6%. Об этом он заявил на совещании с членами правительства. Глава государства отметил, что принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Он попросил правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение.