Минтруд изменит трудовые книжки россиян

https://static.news.ru/photo/c1e6adaa-78bc-11eb-83e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд готовится ввести с 2023 года трудовые книжки нового образца. Причём обновятся не электронные трудовые, введённые с 2021 года, а классическая «бумажная» версия документа.

Ведомство уже подготовило необходимый пакет документов, сообщает «Российская газета».

Обновлённый формат трудовых заменит старые, но и те будут действительны неограниченное время. Изменится и порядок оформления, ведения этих документов. Так, работодатель по-прежнему будет должен вести трудовые книжки на каждого сотрудника, если работа является для него основной. В них будут содержаться основные сведения о сотруднике: ФИО, дата рождения, образование, профессия, специальность.

Появятся сведения о переводе на другую постоянную работу, увольнении и награждениях. Россияне, которые работают дистанционно, если захотят, смогут отправить работодателю трудовую для внесения данных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что записи о стаже в электронной трудовой книжке смогут содержать сведения не только с начала 2020 года, но и за предыдущие периоды. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.