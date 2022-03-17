Минтранс заявил о стабильном обеспечении воздушных перевозок в России

Минтранс обеспечил потребности населения России в авиаперевозках, говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что в настоящее время зарубежные перелёты осуществляет шесть российских авиакомпаний в восемь стран. Ряд внутренних рейсов субсидируется государством.

Российские авиакомпании обеспечивают потребности населения в воздушных перевозках. Практический опыт, приобретённый российской гражданской авиацией в условиях пандемии COVID-19, позволил оперативно принять необходимые решения в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения России в текущих условиях, — отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что в этом году с целью повышения уровня мобильности населения в стране действуют меры господдержки субсидируемых маршрутов. На них из бюджета выделено 27,5 млрд рублей.

На сегодняшний день осуществляются программы субсидирования региональных перевозок, полётов в центральную часть России из Калининграда, с Дальнего Востока, а также созданной в 2021 году единой Дальневосточной авиакомпании «Аврора», — пояснили в ведомстве.

Так, согласно данным Минтранса, за два первых месяца 2022 года в рамках данной программы было выполнено семь тысяч рейсов, этот показатель возрос на 25% по сравнению с 2021 годом. При этом льготными билетами смогли воспользоваться свыше 436,8 тысячи пассажиров. В ведомстве ожидают, что меры поддержки помогут обеспечить в 2022 году рост авиаперевозок пассажиров по льготным тарифам на 14%.

Шесть российских авиакомпаний выполняют международные перелёты, кроме того, в Россию летают 29 перевозчиков.

Несмотря на введённые рядом зарубежных государств ограничения на использование своего воздушного пространства, российскими авиакомпаниями продолжаются международные авиаперевозки. Шесть российских авиакомпаний выполняют полёты в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю, — пояснили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что на зарубежных рейсах авиакомпании используются воздушные суда, которые не могут быть задержаны за рубежом, в том числе 147 российских самолётов Sukhoi Superjet 100.

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» ранее открыл продажу билетов в Азербайджан и Армению. С 21 марта возобновятся полёты в Баку, а с 22 марта — в Ереван, сообщается на официальном сайте компании. Рейсы будут выполняться на российских воздушных судах SSJ 100.