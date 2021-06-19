Минтранс предложил привязать авиабилеты к справкам о вакцинации

https://static.news.ru/photo/1353ffd0-d07e-11eb-8c64-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать вопрос онлайн-покупки билетов при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса, сообщает РБК.

Агентство отмечает , что письмо с требованием к российским авиакомпаниям обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизоваться по сертификату о вакцинации от коронавируса направил Минтранс.

Данные о прививках должны браться с сайта госуслуг. Вопрос пока только обсуждается, решения ещё нет.

При этом в Минцифры допустили, что правило о предоставлении пассажирами сертификата позже распространят на все виды транспорта.

Ранее стало известно, что более 20 уголовных дел открыли силовики Москвы из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице. В ведомстве отметили, что одно дело заведено по факту мошенничества, ещё 23 — по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.