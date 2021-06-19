Минтранс предложил привязать авиабилеты к справкам о вакцинации

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать вопрос онлайн-покупки билетов при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса, сообщает РБК.
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Данные о прививках должны браться с сайта госуслуг. Вопрос пока только обсуждается, решения ещё нет.
При этом в Минцифры допустили, что правило о предоставлении пассажирами сертификата позже распространят на все виды транспорта.
Ранее стало известно, что более 20 уголовных дел открыли силовики Москвы из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице. В ведомстве отметили, что одно дело заведено по факту мошенничества, ещё 23 — по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.