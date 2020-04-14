Минтранс поручил отменить акции по бесплатному перелёту для ветеранов

https://static.news.ru/photo/e5a9e93a-7e78-11ea-b457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпании отменят акции, в рамках которых ветеранам предоставлялся бесплатный перелёт на рейсах внутри РФ. Соответствующее поручение дал Минтранс в связи с пандемией коронавируса.

В соответствии с поручением Минтранса России от 10 апреля прошу организовать работу по вопросу отмены проведения запланированных акций по предоставлению ветеранам ВОВ 1941-1945 годов и сопровождающим их лицам права бесплатного проезда по территории РФ в межсубъектном сообщении в период празднования 75-й годовщины победы ВОВ, — говорится в телеграмме Росавиации.

Авиаперевозчики проинформируют ветеранов о нецелесообразности совершения поездок в период пандемии, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтранс рассказал о вывозе россиян, застрявших за границей. Запланированный на 12 апреля рейс «Аэрофлота» из Гоа пришлось перенести ориентировочно на 16–17 апреля.