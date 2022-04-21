Минтранс опубликовал меры по защите флота от санкций

Минтранс России опубликовал проект постановления правительства о возможности досрочного перехода судов, которые находятся в лизинге, к арендатору. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Авторы инициативы считают , что предложенные меры помогут сохранить анонимность настоящего собственника и тем самым избежать арестов судов в иностранных портах.

В проекте постановления оговаривается, что по соглашению сторон договора лизинга судно «может перейти в собственность лизингополучателя до истечения срока договора лизинга и до исполнения лизингополучателем обязательств по выплате платежей <...> по договору в полном объёме».

Ранее сообщалось, что владельцы торговых судов, ранее ходившие под трёхцветным флагом РФ (не путать с бело-голубым Андреевским флагом ВМФ), вынуждены сегодня спускать его с флагштоков. Этот триколор в большинстве портов мира получил статус нон грата после того, как ЕС объявил о запрете российским судам заходить в его порты (за исключением судов, перевозящих сельхозпродукцию, гуманитарную помощь и энергоносители).