https://static.news.ru/photo/a342dc18-6fab-11ea-b830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс подготовил проект поправок к КоАП, которые ужесточают ответственность для таксистов и водителей автобусов, перевозящих пассажиров. Более суровое наказание для них предусмотрено за нарушение ряда норм ПДД.

В частности, именно для этой категории водителей предлагается увеличить штраф за проезд на красный свет до 2 тыс. рублей (для остальных водителей он останется на уровне 1 тыс. рублей), за разворот или поворот налево в неположенном месте — до 2–3 тыс. рублей (1,5–2 тыс. рублей), за управление неисправным транспортным средством — до 1 тыс. рублей (500 рублей). Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Александр Старовойтов предложил ввести для таксистов «налоговые каникулы», то есть освободить их от уплаты транспортного налога и фиксированных взносов на обязательное медицинское и социальное страхование ИП. По словам депутата, спрос на такси снизился из-за угрозы распространения коронавируса.