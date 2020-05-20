Минтранс хочет включить в план восстановления экономики меры на 782 млрд

https://static.news.ru/photo/d1014472-9ab3-11ea-8b58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс России предложил включить транспортные проекты на 782 млрд рублей в общенациональный план действий по восстановлению экономики страны, который должен быть разработан к 1 июня.

Ведомство предлагает раздел «Транспорт» общенационального плана дополнить 33 мерами финансирования в 2020 году в объёме 565 млрд рублей. В следующем году на реализацию мероприятий Минтрансу нужно 217 млрд рублей.

По словам главы министерства Евгения Дитриха, накануне прошло совещание у первого вице-премьера Андрея Белоусова по подготовке плана.

Решено раздел «Транспорт» разделить на три блока: воздушный, железнодорожный и прочие виды транспорта. В настоящее время в проект плана включены мероприятия по всем отраслям транспортного комплекса, включая крупные инфраструктурные проекты и секторальные меры поддержки, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.

Ранее Дитрих сообщил, что первые выплаты субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, планируется начать до конца мая. Общий объём субсидий составит 23,4 млрд рублей, из них на 7,9 млрд рублей может претендовать «Аэрофлот». 15 мая заявки на субсидирование подали «Уральские авиалинии», S7, Smartavia и Azur Air. В министерстве отметили, что 18 мая ждут документов от «Руслайн» и iFly.