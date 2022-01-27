Минторг США введёт пошлины на импорт удобрений из России 

Министерство торговли США приняло решение о введении антидемпинговых пошлин на поставку удобрений (карбамидо-аммиачной селитры) из России и Тринидада и Тобаго. Такие меры последовали после решения Минторга ввести «компенсационные пошлины» в ноябре 2021 года, сообщается на сайте американской компании CF Industries Holdings, Inc.

Компания CF Industries одобряет предварительные решения Минторга США по обложению антидемпинговой пошлиной импорта карбамидо-аммиачной селитры из России и Тринидада и Тобаго, — говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора компании Тони Уилла, подобные решения направлены на противодействие недобросовестным торговым сделкам в этой отрасли, а также дают возможность фермерам из США получать эти необходимые товары от американских поставщиков.

Окончательное решение будет озвучено летом 2022 года. После огласки ведомство сможет издать соответствующий указ, срок действие которого составит по меньшей мере пять лет.

Ранее Минторг США внёс в список ограничений по национальной безопасности четыре иностранные компании, включая российскую Positive Technologies. Её деятельность «противоречит национальным интересам» Штатов, считают в ведомстве. Компания якобы использует кибердеятельность для получения доступа к инфoрмационным системам, угрожая конфиденциальности информации и безoпасности частных лиц и компаний по всему миру.