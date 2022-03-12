Mint: Индия и Россия рассматривают использование юаня как базисной валюты

Индийская ежедневная финансовая газета Mint сообщила, что Москва и Нью-Дели рассматривают возможность использования юаня как базисную валюту в механизме торговых расчётов в национальной валюте по схеме рупия-рубль. Такая договорённость не потребует привязки точного курса к какой-либо валюте, пишет издание, ссылаясь на собственный источник в правительстве.

Мы можем рассмотреть систему плавающего валютного курса. За точку отсчета можно взять третью валюту, возможно, юань, — приводит газета слова собеседника.

Механизм торговли местной валютой для обеих стран имеет ключевое значение, так как Индия закупает у России много продукции, включая области обороны и ядерной энергетики. В Россию страна экспортирует фармацевтические, сельскохозяйственные и другие товары. Как третий по величине импортёр нефти Индия также рассматривает покупку нефти у России по льготным тарифам, чтобы снизить инфляционное давление.

Мы работаем над валютным соглашением, чтобы облегчить торговлю, тем более что мы также планируем увеличить покупку нефти у России, — сказал газете правительственный чиновник.

По данным издания, из-за введённых Западом санкций индийским экспортёрам не проходят платежи на сумму $500 млн за уже отгруженные товары.

Ранее директор индийского агентства по инвестициям Invest India Дипак Багла выразил надежду, что сложившаяся напряжённость в мире не отразится на реализации совместных проектов страны с Россией. Об этом Багла заявил на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.