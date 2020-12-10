Минстрой спрогнозировал подорожание жилья в 2021 году

https://static.news.ru/photo/bfa44e86-3b62-11eb-8653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя рыночная цена одного квадратного метра жилья в России в 2021 году составит 49 173 рубля, следует из проекта приказа Минстроя «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости площади жилого помещения по субъектам РФ».

Таким образом, согласно расчётам ведомства, метр подорожает на 539 рублей в сравнении с ценой на вторую половину 2020 года, пишут «Известия».

Сильнее всего недвижимость подорожает не только в Москве, но и на Дальнем Востоке: в Амурской, Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях, где метр вырастет в цене на 8-9,5 тысяч рублей. В Якутии и Ленинградской области подорожание прогнозируется в пределах четырёх тысяч рублей.

В значительной части российских регионов жильё подорожает, в среднем, на три тысячи рублей за метр, в 34 субъектах цены не изменятся, а подешевеет недвижимость только в Бурятии. Там цена квадратного метра снизится с 78,18 до 61,26 тысяч рублей.

При этом застройщики, как отмечает издание, уверены, что недвижимость подорожает сильнее — на 12%, а в столице — на 20%.

Как писал NEWS.ru, ажиотажный спрос на ипотеку ведёт к росту цен на жильё в некоторых российских регионах. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. На заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации глава Банка России признала, что правительственная программа льготной ипотеки сыграла важную роль в том, что в кризисные периоды не произошёл обвал рынка. Однако у этой меры есть и побочные эффекты.