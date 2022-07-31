Минстрой создаст реестр долгостроя и брошенных объектов капстроительства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минстрой создаст реестр долгостроя и брошенных объектов капитального строительства госсектора по всей стране. Так власти хотят принять необходимые меры и ликвидировать весь долгострой к 2027 году, пишут «Известия».

Каждый год на строительство государственной и муниципальной собственности направляется порядка 3,5 трлн рублей, их которых 1 трлн — инвестиции в федеральные объекты. Но программа инвестирования не сбалансирована, так как на неё влияют изменения цен на стройматериалы и ресурсы. Быстро скорректировать ход программы не получается, из-за чего стройки затягиваются или вовсе замораживаются на неопределённый период.

Поэтому Минстрой решил создать реестр, согласно которому будут определены мероприятия по всем незавершённым объектам, включая необходимый объём дополнительного финансирования. Госпрограмма начнёт действовать в 2023 году. А уже в 2024 году планируется значительно сократить объёмы долгостроя.

Ежегодное освоение средств государство собирается довести до 99%, а также ввести опережающее финансирование и строительство объектов в ускоренных темпах, что позволит не допускать просрочки в дальнейшем. Среди долгостроев насчитывается много больниц, поликлиник, детсадов и других объектов социальной инфраструктуры. Все они находятся в разном состоянии и степени готовности.

По состоянию на 2021 год в России насчитывалось около 82 тыс. недостроенных сооружений, из которых законсервированы более 8 тыс. объектов. На тот момент сумму вложений в них оценили в 5 трлн рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании кабмина указал на проблему с долгостроями. По его словам, на территории РФ насчитываются тысячи больниц, детских садов и других социальных объектов, которые так и не достроили. Мишустин считает, что внесение таких объектов в отдельный перечень ускорит работу по введению их в эксплуатацию.