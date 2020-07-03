Минстрой: сейчас лучшее время для покупки квартиры

https://static.news.ru/photo/fc8140cc-bd25-11ea-9003-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал о программе льготной ипотеки. По его словам, благодаря ей в настоящий момент созданы лучшие условия для покупки жилья.

Он напомнил, что программа действует до 1 ноября 2020 года. Ожидать, что её продлят, не следует, передаёт «Интерфакс».

Программа льготной ипотеки под 6,5% заканчивает своё действие 1 ноября 2020 года, ждать, что она будет продлена, не стоит. Сейчас созданы беспрецедентные условия для покупки жилья. Это лучшее время, — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн. В апреле правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако, как сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты Госдумы планируют предложить Банку России поддержать продление льготной ипотеки на весь 2021 год.

Расширение программы льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупки нового жилья будет распространяться на кредиты, выданные до 1 ноября. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Разницу между выплатами заёмщиков и рыночной ипотекой государство возместит банкам. Программа по льготной ипотеке призвана расширить возможности граждан по приобретению жилья в новостройках.

В настоящий момент первоначальный взнос по программе составляет 20%, но Минфин внёс в правительство проект постановления о его снижении до 15%.

Ставки по ипотеке к концу 2020 года могут опуститься до исторического минимума в 7% благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов, считают эксперты, писал NEWS.ru.

По мнению аналитиков НКР, снижение ставок должно стать драйвером ипотечного рынка, оно частично компенсирует сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков. О возможном рекорде ипотечных ставок заявили и эксперты рейтинговых агентств Moody’s и АКРА.

Аналитик АКРА Валерий Пивень обратил внимание, что при этом у банков могут возникнуть проблемы с переоценкой стоимости фондирования, так как рынок «будет нащупывать, где предельно низкая маржа по ипотеке». Снижение маржи, по его мнению, «может сделать либо снижение ставок, либо выдачу кредитов непривлекательными».