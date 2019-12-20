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Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл рассказал, что дипломаты из стран ЕС с благодарностью восприняли санкции США против «Северного потока — 2». По его словам, принятое Белым домом решение является проевропейским.

Когда речь идёт о «Северном потоке — 2», мы считаем, что заняли очень проевропейскую позицию. Я целый день слышу благодарности от дипломатов из ЕС за принятие такого решения, — отметил...