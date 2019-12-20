Минстрой РФ установил правила проектирования биопереходов, которые ещё называют экодуками, на автодорогах для безопасного перемещения диких животных. При их разработке учитывался мировой опыт.
В правилах указаны наилучшие по климатическим, географическим и видовым параметрам технические и логистические решения,
Определены конструктивные решения биопереходов для различных природных условий, что позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, — рассказал глава Минстроя Владимир Якушев.
Министр отметил, что правила помогут строить биопереходы мостового или тоннельного типа для всех видов фауны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минстрой предложил увеличить траты на сейсмостойкие дома. Замглавы ведомства Юрий Гордеев заявил, что траты на эти цели необходимо увеличить примерно в четыре раза — на 13 млрд рублей ежегодно. Он считает, что усиливать конструкции домов экономически нецелесообразно, зато строить новые сейсмостойкие объекты — гораздо более выгодно.
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