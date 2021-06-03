Минстрой проработал более 10 сценариев продления льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/956105ba-c465-11eb-a229-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что Минстрой прислушивается к просьбам россиян о продлении льготной ипотеки на новостройки после 1 июля. Ведомство рассматривает различные решения, уже было проработано более 10 сценариев, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул , что в министерство с подобными обращениями обратились граждане из разных регионов России.

Конечно, Минстрой поддерживает решение о продлении антикризисной программы, но в новом качестве. Сегодня в процессе подготовки находятся разные сценарии, мы отработали более 12, — отметил министр.

По его словам, программа льготной ипотеки позволяет поддержать спрос в регионах с небольшим объёмом строительства жилья, поэтому Минстрой рассчитывает на сохранение и продолжение имеющихся механизмов.

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2022 года, но уже на новых условиях. Речь идёт о повышении ставки до 7% и понижении суммы кредита.