Стандарты строительства домов для проживания пожилых людей намерены поменять в Минстрое. Согласно новым правилам, будет увеличено количество мест и установлены минимальные размеры жилых помещений.
Дома станут строить с расчётом как минимум на 150 мест, а размер жилой площади для проживания одного человека составит не менее 12 кв. м, при двухместном размещении — 18 кв. м, сообщает газета «
По новым стандартам, в каждой комнате необходимы санузлы. В домах предусмотрят столовые и помещения для проведения досуга.
Отмечается, что стандарты будут приняты после завершения конкурса на лучший концептуальный проект таких заведений.
Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил состояние многих интернатов и домов для престарелых как неудовлетворительное. Улучшить ситуацию в этой сфере, по его мнению, сможет специальная программа по их восстановлению. Медведев заверил, что в течение шести лет будет построено около ста новых интернатов для пожилых людей.