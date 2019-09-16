https://static.news.ru/photo/dca924e2-d82c-11e9-9976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Стандарты строительства домов для проживания пожилых людей намерены поменять в Минстрое. Согласно новым правилам, будет увеличено количество мест и установлены минимальные размеры жилых помещений.

Дома станут строить с расчётом как минимум на 150 мест, а размер жилой площади для проживания одного человека составит не менее 12 кв. м, при двухместном размещении — 18 кв. м, сообщает газета « Известия ».

По новым стандартам, в каждой комнате необходимы санузлы. В домах предусмотрят столовые и помещения для проведения досуга.

Отмечается, что стандарты будут приняты после завершения конкурса на лучший концептуальный проект таких заведений.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил состояние многих интернатов и домов для престарелых как неудовлетворительное. Улучшить ситуацию в этой сфере, по его мнению, сможет специальная программа по их восстановлению. Медведев заверил, что в течение шести лет будет построено около ста новых интернатов для пожилых людей.