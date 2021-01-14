Минстрой подсчитал среднюю сумму пени на ЖКУ

https://static.news.ru/photo/dab2bd9e-56c3-11eb-ad5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Средняя сумма штрафов и пени в случае неоплаты ЖКУ за время пандемии не может превышать тысячу рублей. Об этом на Гайдаровском форуме сообщил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

С января отменён мораторий на штрафы и пени по неоплате коммуналки, все старые правила вновь вступают в действие. Теперь снова будут начисляться неустойки, пени и штрафы за неоплаченные коммунальные услуги, включая электроэнергию. Снято ограничение на предоставление этих услуг в случае долгов.

Мы сделали расчёт, что если не платить за квартиру со средней коммуналкой в 5–6 тысяч рублей в месяц с апреля 2020 года, то в январе сумма пеней не превысила бы 1000 рублей. Это лучше любого банковского кредита, — рассказал Егоров.

Чиновник также добавил, что платёжная дисциплина, несмотря на пандемию, улучшилась. Степень задолженности по жилищно-коммунальным услугам снизилась на 14% в сравнении осени 2020 года с осенью 2019 года.

Это около 96 миллиардов рублей, что говорит о порядочности граждан, — добавил Егоров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экономия на платежах ЖКХ достигается не только за счёт умеренного потребления ресурсов или низких коэффициентов тарифа, но и посредством более разумного подхода к распределению потребляемой электроэнергии и установки счётчиков воды, пояснили профильные специалисты.