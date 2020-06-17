Минстрой поддержал право застройщиков забирать деньги после ввода дома

https://static.news.ru/photo/0f82cec6-b0aa-11ea-aec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства поддержало законопроект о раскрытии эскроу-счетов после ввода новостройки в эксплуатацию, а не после регистрации права собственности на первую квартиру. Благодаря такому решению застройщики смогут получать вложенные в реализацию проекта деньги дольщиков по меньшей мере на три месяца раньше, считает глава ведомства Владимир Якушев.

Это также поможет компаниям платить проценты за проектное финансирование раньше, чем сейчас, отметил министр.

Считаем, что здесь уже никаких рисков нет, — приводит ТАСС слова Якушева, сказанные в ходе обсуждения темы на правительственном часе в Совете Федерации.

При этом глава Минстроя подчеркнул, что о поэтапном раскрытии эскроу-счетов говорить преждевременно. Он объяснил это тем, что система к такой мере пока не готова.

Принцип оплаты будущего жилья дольщиками был кардинально обновлён с 1 июля 2019 года. Застройщикам запретили напрямую привлекать деньги россиян. Они обязаны хранить их на специальных банковских счетах эскроу, а строительство вести на кредитные средства. Воспользоваться капиталовложениями покупателей квартир можно только после ввода объекта в эксплуатацию. Главная задача такого механизма — не допустить новых случаев обмана дольщиков.

Ранее, как писал NEWS.ru, что в Совфеде планировали наделить застройщиков правом частично получать деньги со счетов эскроу по мере завершения отдельных этапов возведения дома. Предложение о такой норме было внесено в перечень антикризисных мер. По мнению сенаторов, это позволило бы снизить финансовую нагрузку на строительные компании на фоне экономического кризиса.

Однако, как отмечалось в документе, помимо непосредственно права на поэтапное раскрытие эскроу-счетов, важно проработать механизм, который позволил бы контролировать денежные потоки и обосновывать целесообразность таких перечислений.