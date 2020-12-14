Минстрой намерен завозить строителей в РФ большими партиями

https://static.news.ru/photo/f4a9be52-3e75-11eb-99b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минстрой внёс в правительство Михаила Мишустина предложения по организации упрощённого въезда трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Ввозить иностранцев в страну предлагается организованными группами.

Организации, которые делали заявку на мигрантов, обязаны будут их разместить, оформить и обеспечить справками об отсутствии коронавируса, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что данную меру в ведомстве считают необходимой, поскольку на стройках страны ощущается острая нехватка кадров. Так, к 1 декабря 2020 года о потребности в иностранных работниках заявили 50 регионов РФ. В целом она оценивается в 190 тыс. человек. При этом россияне не идут в данную отрасль, даже несмотря на то, что за последние месяцы зарплаты в ней выросли с 50 до 80–90 тысяч рублей.

Инициатива Минстроя по упрощённому въезду трудовых мигрантов уже согласована с Минтрудом, МВД и Роспотребнадзором. В правительстве полагают, что из-за пандемии коронавируса российский рынок труда лишился до полутора миллионов работников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 января 2021 года недостаток гастарбайтеров на российских стройках могут восполнить за счёт женщин. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на экспертов строительного рынка. Специалисты напомнили, что с нового года вступает в силу закон, согласно которому женщинам станут доступны более 30 «мужских» профессий. Однако о полноценной замене мигрантов россиянками пока говорить рано, считают эксперты.