https://static.news.ru/photo/c77915dc-debc-11e9-8822-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.russia/instagram.com

Органы местного самоуправления получили от Минстроя РФ рекомендации взвешенно подходить к территориальному планированию. В частности, к разработке генпланов поселений, находящихся в зоне паводков, рассказал глава ведомства Владимир Якушев.

Минстрой будет настаивать на том, чтобы жильё не строили там, куда пришла вода, потому что в противном случае мы будем постоянно ходить по кругу, — цитирует чиновника ТАСС .

Подтопленными после паводка остаются 137 населённых пунктов в Дальневосточном федеральном округе. По данным пресс-службы МЧС, последствия стихии коснулись 16 муниципальных районов. Вода заполнила 774 жилых дома, 3796 приусадебных участков, один мост и 153 участка автомобильных дорог.

Ранее News.ru сообщал, что Кадастровая палата выдала более 65 тысяч выписок по пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Такое число запросов было обработано в период с 28 июня по 12 сентября 2019 года.