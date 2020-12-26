Минск заявил о подписании соглашений по нефти с РФ до конца года

https://static.news.ru/photo/aa2b7b56-4882-11eb-ac22-fa163e074e61_660.jpg Фото: vpk.gov.by/Global Look Press

Белоруссия подписала все нефтяные контракты с Россией до конца года, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

Глава правительства Белоруссии отметил, что контракты согласованы, в настоящий момент идёт подписание соглашений с поставщиками нефти из России. Как добавил Головченко, с рядом поставщиков соглашения на следующий год уже согласованы, но по некоторым согласовываются отдельные условия.

Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Беларусь будут подписаны, — отметил он в эфире телеканала «Беларусь 1 ».

Как сообщал NEWS.ru, в феврале между Белоруссией и Россией возник конфликт из-за цен на нефть. Президент республики Александр Лукашенко выразил несогласие с предложенной Россией ценой, которая соответствовала мировому уровню.

Конфликт тогда удалось решить: Москва пошла навстречу Минску и согласилась предоставить скидку в 15,7 доллара за тонну в сравнении с прежними расценками.