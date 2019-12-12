https://static.news.ru/photo/a47580ea-1ce5-11ea-aa92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Белоруссия на переговорах с РФ предлагает заложить в тариф на транзит российской нефти потери от снижения объёмов её транспортировки из-за инцидента на трубопроводе «Дружба». Об этом заявил в четверг журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Да, это также обсуждается в рамках тарифа на следующий год, — отметил глава белорусского концерна.

Белорусская сторона считает, что из-за инцидента «выйти на запланированный объём транспортировки нефти пока не удаётся». С 1 сентября 2019 года тариф на транспортировку нефти по территории Белоруссии повышен на 3,7%.

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин отмечал, что решения по индексации тарифа на транзит нефти через Белоруссию с 1 января пока нет. По его мнению, эффект от ЧП на «Дружбе» себя исчерпал.

Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии.

19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья. Компании «Транснефть» и «Роснефть» обвинили в случившемся друг друга.

Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.

Ранее NEWS.ru писал, что польской нефтеперерабатывающей компании Orlen частично компенсировали недопоставку нефти в связи с загрязнением сырья.