Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти выразил надежду, что президенты Белоруссии и России в ближайшее время договорятся об условиях поставок и транзита энергоресурсов. В противном случае, по его словам, белорусскую экономику ждут серьёзные негативные последствия.

Дискуссия между Белоруссией и Россией очень сложная. Потенциально экономические последствия для бюджета и платёжного баланса Белоруссии могут быть очень ощутимыми, — цитирует «Интерфакс» Чакрабарти.

Он считает, что Белоруссии необходимо диверсифицировать внешнюю торговлю, в том числе энергоресурсами, и расширить спектр поставок.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в страну. По его словам, Кремль обязался на межправительственном уровне поставить в Белоруссию 24 млн т нефти, то есть по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено только 500 тысяч. Лукашенко потребовал принять меры, чтобы заставить Москву начать выполнять свои обязательства. Он добавил, что проблемы с Россией стали привычным делом.

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