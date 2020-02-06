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Правительство РФ приняло решение выделить 10 млрд рублей на проведение в вузах капитального ремонта и обеспечение террористической безопасности. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что такое решение принимается впервые, и деньги уже заложены в бюджете на 2020 год.

Мы выделили 10 млрд рублей всем федеральным органам исполнительной власти, в введении которых находятся вузы, на капитальный ремонт и антитеррористическую защищённость этих учебных заведений, — цитирует ТАСС Голикову. Она подчеркнула,...