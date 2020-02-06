https://static.news.ru/photo/5b42108a-48fc-11ea-b858-fa163e074e61_660.jpgФото: Anton Kavashkin/Global Look Press
Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти выразил надежду, что президенты Белоруссии и России в ближайшее время договорятся об условиях поставок и транзита энергоресурсов. В противном случае, по его словам, белорусскую экономику ждут серьёзные негативные последствия.
Дискуссия между Белоруссией и Россией очень сложная. Потенциально экономические последствия для бюджета и платёжного баланса Белоруссии могут быть очень ощутимыми, — цитирует «Интерфакс» Чакрабарти.
Он считает, что Белоруссии необходимо диверсифицировать внешнюю торговлю, в том числе энергоресурсами, и расширить спектр поставок.
Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в страну. По его словам, Кремль обязался на межправительственном уровне поставить в Белоруссию 24 млн т нефти, то есть по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено только 500 тысяч. Лукашенко потребовал принять меры, чтобы заставить Москву начать выполнять свои обязательства. Он добавил, что проблемы с Россией стали привычным делом.