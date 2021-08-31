Минск понадеялся на снижение цены на российский газ

Цену на российский газ для Белоруссии могут снизить. Такие ожидания выразил посол страны в России Владимир Семашко, передаёт БелТА.

Скорее всего, на следующий год (2022-й. — NEWS.ru) останется та цена, которая есть сейчас. Но мы говорим о том, что ещё через год цена должна быть близкой к той, которую мы имеем на границе России и Белоруссии, — заявил он.

Семашко также отметил, что сейчас единственным неразрешённым моментом в программах по дальнейшему развитию российско-белорусской интеграции остался тариф на транспортировку газа. Уже несколько лет стороны обсуждают создание единого газового рынка.

По словам Семашко, для Белоруссии транспортировка занимает до 70% себестоимости. При этом в России в структуре цены на логистику приходится не более 30%.

Ранее Семашко заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин на встрече в Москве могут подписать все дорожные карты по интеграции двух государств.

В сентябре 2020 года Лукашенко рассказал о невозможности создать Союзное государство с Россией, которое прописано в союзном договоре. Политик пояснил, что начал обсуждать с Путиным так называемые карты, которые позволят выработать пути интеграции.

Встреча президентов состоится 9 сентября в Москве.