Минск может начать прокачивать нефть из Польши на Мозырский НПЗ

https://static.news.ru/photo/3d01e35a-8549-11ea-b1c0-fa163e074e61_660.jpg Мозырский НПЗ Фото: MzrNPZ/facebook.com

Минск может организовать прокачку нефти по трубопроводу из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Гомельской области. Конкретные объёмы поставок и сроки станут известны позже, учитывая ситуацию на рынке сырья.

Соответствующие тарифы на транспортировку углеводородов накануне установило Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Показатель составил 8,58 белорусского рубля (около 259,25 российского рубля) за одну тонну нетто без НДС.

1 января 2020 года российская нефть перестала поступать на белорусские НПЗ. Произошло это из-за того, что Москва и Минск не смогли договориться об условиях поставок в наступившем году.

Экспорт не прекратила только одна компания — «Сафмар». Позднее «Балтнефтехим» сообщил, что помимо «Сафмара» закачивать нефть на белорусские НПЗ будут ещё пять российских предприятий. При этом поставки будут проходить по рыночной цене и без премии.

Ранее NEWS.ru писал, что группа «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева получила право на транспортировку первой партии нефти в объёме 30 тысяч тонн Мозырскому НПЗ в Белоруссии.

Контакты Москвы и Минска в топливной сфере осложнились в апреле 2019 года, когда прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» остановилась из-за превышенного содержания хлорорганических соединений.