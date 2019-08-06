https://static.news.ru/photo/196479e6-b86f-11e9-aa8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В пресс-службе концерна «Белнефтехим» сообщили, что Минск и Москва согласовали увеличение тарифа на транзит нефти по белорусской территории на 3,7%. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Это связано со снижением объёмов транзита российского сырья по нефтепроводу «Дружба». Кроме того, ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объёмы транспортировки топлива в IV квартале 2019 года, сообщает БелТА со ссылкой на источник в «Белнефтехиме».

Проблемы с качеством российской нефти были впервые зафиксированы 19 апреля. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как ранее писал News.ru, зампред белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что «Транснефть» не имеет права в одностороннем порядке устанавливать пределы компенсации за грязную нефть в трубопроводе «Дружба».