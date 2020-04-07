Минсельхоз выяснит проблемы с поставками у экспортёров подсолнечника

Несколько экспортёров подсолнечника пожаловались в Минсельхоз России на бумажную волокиту, затрудняющую поставки продукции.
По словам трейдеров, сейчас только в Ростовской области стоят загруженные суда, которые готовы отправить около 30 тыс. тонн подсолнечника. Срывы контрактов грозят им большими штрафами. При этом Россельхознадзор уже 7-8 дней не выдаёт фитосанитарные сертификаты на экспорт.
Минсельхоз РФ пообещал провести соответствующую проверку. В ведомстве также отметили, что возможно, в некоторых случаях сроки оформления сертификатов могут быть обусловлены фитосанитарным состоянием конкретной партии,
Как писал NEWS.ru, экспорт из стран ЕАЭС гречки, ржи, риса, семян подсолнечника и ряда других продуктов теперь под запретом. В ЕЭК считают, что эта мера позволит избежать дефицита в случае обострения санитарно-эпидемиологической обстановки. Ограничение будет действовать до 30 июня.
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