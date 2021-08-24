Минсельхоз возместит бизнесменам затраты на строительство овощехранилищ

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать меры господдержки для возмещения затрат и сокращения сроков окупаемости строительства овощехранилищ в России. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Как уточняется, по итогам совещания с субъектами РФ, посвящённого обеспечению доступности овощной продукции, Минсельхоз России
На совещании также обсуждались вопросы самообеспеченности овощной продукцией на Дальнем Востоке. Вице-премьер напомнила, что для сдерживания роста цен на овощи в Дальневосточном федеральном округе принято решение о субсидировании железнодорожного тарифа для перевозки овощной продукции Сибири и Урала на Дальний Восток.
Кроме того, была затронута тема доступа сельхозпроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам и нестационарным объектам торговли. Как отмечается, цены на огурцы и томаты к началу лета снизились на 38,5% и 44,5% соответственно, цены на картофель снизились более чем на 12%, на репчатый лук – примерно на 7%. Вице-премьер связала это с поступлением продуктов нового урожая и с оперативными мерами поддержки доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в регионах. По словам Абрамченко, собственных овощей открытого грунта должно быть достаточно до нового урожая.
Также сообщается, что общее количество площадок для проведения ярмарок уже увеличилось на 25% и достигло 10,5 тысячи мест по сравнению с 2019 годом. Ранее Абрамченко рекомендовала вдвое увеличить количество ярмарок, чтобы повысить доступность продуктов для россиян.
Ранее сообщалось, что дефицит овощехранилищ ощущается по всей стране. При нынешнем производстве более 5 млн тонн продукции в год хранить можно лишь 1,6 млн тонн. Кроме того, часть из имеющихся овощехранилищ давно устарели и их мощностей не хватает для хранения. В середине июля представители из Бурятии заявили, что мерой по снижению цен на овощи могут стать компенсации на постройку хранилищ на Дальнем Востоке и в Арктике с нынешних 20% до 40%.