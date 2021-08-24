Минсельхоз возместит бизнесменам затраты на строительство овощехранилищ

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать меры господдержки для возмещения затрат и сокращения сроков окупаемости строительства овощехранилищ в России. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Как уточняется, по итогам совещания с субъектами РФ, посвящённого обеспечению доступности овощной продукции, Минсельхоз России проработает меры возмещения затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранилищ. Абрамченко отметила, что

На совещании также обсуждались вопросы самообеспеченности овощной продукцией на Дальнем Востоке. Вице-премьер напомнила, что для сдерживания роста цен на овощи в Дальневосточном федеральном округе принято решение о субсидировании железнодорожного тарифа для перевозки овощной продукции Сибири и Урала на Дальний Восток.

Кроме того, была затронута тема доступа сельхозпроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам и нестационарным объектам торговли. Как отмечается, цены на огурцы и томаты к началу лета снизились на 38,5% и 44,5% соответственно, цены на картофель снизились более чем на 12%, на репчатый лук – примерно на 7%. Вице-премьер связала это с поступлением продуктов нового урожая и с оперативными мерами поддержки доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в регионах. По словам Абрамченко, собственных овощей открытого грунта должно быть достаточно до нового урожая.

Также сообщается, что общее количество площадок для проведения ярмарок уже увеличилось на 25% и достигло 10,5 тысячи мест по сравнению с 2019 годом. Ранее Абрамченко рекомендовала вдвое увеличить количество ярмарок, чтобы повысить доступность продуктов для россиян.

Ранее сообщалось, что дефицит овощехранилищ ощущается по всей стране. При нынешнем производстве более 5 млн тонн продукции в год хранить можно лишь 1,6 млн тонн. Кроме того, часть из имеющихся овощехранилищ давно устарели и их мощностей не хватает для хранения. В середине июля представители из Бурятии заявили, что мерой по снижению цен на овощи могут стать компенсации на постройку хранилищ на Дальнем Востоке и в Арктике с нынешних 20% до 40%.