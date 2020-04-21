Минсельхоз включил 66 предприятий в список системообразующих

https://static.news.ru/photo/9d1667f4-83f8-11ea-ab76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство сельского хозяйства России утвердило список системообразующих предприятий, которые получат первоочередную поддержку от государства. В перечень вошли 66 компаний.

По информации ТАСС, в перечень вошли 66 компаний: агрохолдинги «Мираторг», «Черкизово», «Русагро» и «Степь», холгдинг «Объединённые кондитеры», рыбохозяйственные предприятия «Норебо» и «Океанрыбфлот», структуры международных компаний PepsiCo, Danone, Nestle, Mars и Coca-Cola Hellenic, а также другие предприятия.

В Минсельхозе отметили, что будут дополнять список.

Как писал NEWS.ru, правительство дополнило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, включив туда «средства индивидуальной защиты» и «средства дезинфицирующие».