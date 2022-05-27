Минсельхоз: урожай зерновых в 2022 году может стать рекордным

Фото Bruno Levesque/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2022 году урожай зерновых в России может значительно превысить прошлогодний и приблизиться к максимальному показателю, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, его слова приводит РИА Новости. В 2021 году объём урожая составил 120,6 млн тонн зерна, включая 75,9 млн тонн пшеницы.

Урожай зерновых в РФ в 2022 году может существенно превысить итоги прошлого года и достигнуть уровней, о которых говорил президент, по сути — приблизится к максимальному, — цитирует агентство министра.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что урожай зерновых в России в нынешнем году может составить 130 млн тонн, включая 87 млн тонн пшеницы. Это может стать рекордным показателем за всю историю страны.

Глава государства также отметил, что РФ в настоящее время является самым крупным экспортёром зерна. Она уступает некоторым странам по его производству, но занимает лидирующую позицию на внешнем рынке.