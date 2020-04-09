Минсельхоз сообщил о значительном снижении цен на основные овощи

https://static.news.ru/photo/3bfa9248-7b05-11ea-8497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство сельского хозяйства фиксирует существенное снижение цен производителей на основные овощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным ведомства, на 8 апреля больше всего уменьшилась стоимость белокочанной капусты — на 3,6%, до 13,67 рубля за кг (без НДС). Цены на огурцы снизились на 26,5%, до 67,99 рубля, репчатого лука — на 22,6%, до 14 рубля за кг. Также меньше стала стоимость моркови на 15,2%, до 14,2 рубля, и томатов — на 7,3%, до 122,49 рубля за кг.

В Минсельхозе отметили , что сейчас случаи необоснованного завышения цен со стороны сельхозпроизводителей не фиксируется.

Как писал NEWS.ru, ранее представители Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что торговые сети получили уведомления от поставщиков о росте отпускных цен на 5–15%. Это связывают с обвалом курса рубля и его влиянием на себестоимость производства продуктов питания.