https://static.news.ru/photo/139cb10c-2171-11ea-8943-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство сельского хозяйства назвало стабильной ситуацию с оптовыми ценами на яблоки.

По данным ведомства, за первые 11 месяцев текущего года Росстат фиксировал средний уровень стоимости этих фруктов на отметке в 35,5 тысячи рублей за тонну.

Это на 8,5% ниже уровня аналогичного периода 2018 года (38,79 тысячи рублей/тонна), — отметили в Минсельхозе.

При этом в 2019 году потребительские цены на яблоки в среднем ниже прошлого года.

Также, согласно оперативным данным ведомства, по состоянию на 11 декабря в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах было собрано примерно 1,1 млн тонн этого фрукта, что соответствует прошлогоднему показателю, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр» сообщили, что осенью оптовая цена на яблоки взлетела по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По данным РБК, обычно эти фрукты начинают дорожать в ноябре. Однако в этом сезоне цены выросли ещё в середине октября.