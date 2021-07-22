Минсельхоз: производство продуктов увеличилось в первом полугодии

В 2021 году российский АПК продолжает динамично развиваться по ряду ключевых направлений. В частности, рост отмечается в сегменте пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минсельхоза РФ.

По данным Росстата, в январе — июне выпуск пищевой продукции увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прирост зафиксирован в производстве молока — за шесть месяцев текущего года оно составило 2,8 млн тонн, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в I полугодии выросло на 0,7%, до 1,5 млн тонн. Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлаждённых или замороженных изготовлено 2,1 млн тонн, что на 11,9% больше, чем за январь — июнь прошлого года.

Положительная динамика достигнута благодаря планомерному росту объёмов производства сельскохозяйственного сырья, совершенствованию мер господдержки, реализации новых инвестпроектов, а также модернизации производств.

Высокие темпы развития отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок основными продуктами питания и наращивать экспортный потенциал, подчеркнули в Минсельхозе.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что меры по ограничению экспорта продуктов питания продолжат действовать в России. Он также не исключил введения налогов и пошлин на экспорт продовольствия, однако позже эту информацию в министерстве опровергли, сославшись на некорректный перевод издания.