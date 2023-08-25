Минсельхоз приостановил выдачу сельской ипотеки Минсельхоз: выдача сельской ипотеки приостановлена в связи с повышением ставки

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Уполномоченные российские банки приостанавливают выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, сообщили в Минсельхозе России. В ведомстве подчеркнули, что выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации.

В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов <...> Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации, — отмечается в сообщении.

С 2020 года благодаря программе свои жилищные условия улучшили более 120 тысяч семей.

Банк России 15 августа поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%. В ЦБ подчеркнули, что такая мера направлена на обеспечение ценовой стабильности с учетом усиливающейся инфляции. Согласно данным регулятора, уровень годовой инфляции вырос до 4,4%, а цены увеличились на 7,6% за последние три месяца.

Ранее сообщалось, что ставка по сельской ипотеке не превышала 3%. Более точно ставка определяется при обращении в банк, который принимает участие в программе. Кроме того, по ставке до 5% годовых могли взять ипотечный кредит IT-специалисты. В январе правительство РФ расширило параметры программы.