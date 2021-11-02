Минсельхоз предупредил о грядущем подорожании молочной продукции

Минсельхоз не исключает роста цен на молочную продукцию из-за роста её себестоимости. Также на подорожании может сказаться введение обязательной маркировки, сообщают «Известия».

Стоимость сырого молока у производителей составляет 27,6 рубля за килограмм, что выше на 7,7% за год, пастеризованное молоко стоит 49,1 рубля за килограмм, прирост составил 7,9%. Сливочное масло стоит до 526,3 рубля за килограмм, подорожание составило 5,9% за год, сыры — до 391,5 рубля за килограмм, рост цены составил 4,1%.

Ведомство не уточняет, на какую сумму могут подняться цены для потребителей на молочную продукцию. Однако, министерство отмечает, что производители на протяжении года сдерживали «взрывной» рост себестоимости продукции, который обусловлен подорожанием кормов для скота. на эти цели Минсельхоз планирует направить 10 млрд рублей в качестве субсидий на компенсацию затрат.

Ретейлеры уже получают уведомления о подорожании продукции от некоторых производителей с 1 декабря. «Союзмолоко» отмечает, что за последний год себестоимость производства молочной продукции выросла на 10-12%, в отдельных случаях — на 27%.

Ранее национальный союз производителей молока («Союзмолоко») заявил о падении доходности в отрасли из-за роста себестоимости продукции. В своём обращении в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) он просит учитывать этот фактор при анализе цен.