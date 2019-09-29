https://static.news.ru/photo/cbef6db6-e333-11e9-9804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Semen Likhodeev/Russian Look

Министерство сельского хозяйства России выступило с предложением уничтожать всю конфискованную табачную продукцию в целях пресечения её незаконного оборота и производства.

Ведомство предлагает действовать по аналогии с нормами статьи 81 УПК РФ, согласно которой оборудование или иные средства совершения преступления подлежат уничтожению, а также законодательными нормами, согласно которым уничтожаются, например, игровые автоматы и конфискованная продукция лёгкой промышленности, говорится в документе, размещённом на портале проектов правовых актов.

Обоснованием для таких мер Минсельхоз считает рост внутреннего производства табака, продающегося по цене ниже, чем минимальная сумма акциза и НДС. Предполагается, что поправки позволят сэкономить бюджет, так как не надо будет хранить конфискат на складах. Планируемый срок вступления правового акта в силу — июнь 2020 года.

Как писал News.ru ранее, президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении с 2020 года единой ставки акциза на российское и импортное вино. Также вводятся акцизы на виноград.