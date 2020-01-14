Министерство сельского хозяйства России предлагает ограничить экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления.
Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2020 года необходимо ограничить вывоз зерновых в государства, которые не являются членами ЕАЭС. При этом экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ржи, ячменя, овса и кукурузы не должен превышать за этот период 20 млн тонн. Исключение составляет посевной материал,
Минсельхоз отмечает, что превышение объёма экспорта зерна не может быть больше 5% от установленного объёма нетарифной квоты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Украины вынуждены сокращать потребление хлеба из-за значительного роста цен. При этом в стране — рекордный урожай зерновых. Согласно статистике, за 11 месяцев 2019 года производство хлеба и хлебобулочных изделий на Украине снизилось на 10,7%.
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