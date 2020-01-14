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Министерство сельского хозяйства России предлагает ограничить экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления.

Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2020 года необходимо ограничить вывоз зерновых в государства, которые не являются членами ЕАЭС. При этом экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ржи, ячменя, овса и кукурузы не должен превышать за этот период 20 млн тонн. Исключение составляет посевной материал, пишет РБК.

Минсельхоз отмечает, что превышение объёма экспорта зерна не может быть больше 5% от установленного объёма нетарифной квоты.

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