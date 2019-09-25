https://static.news.ru/photo/971680ce-df7e-11e9-9b74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Министерство сельского хозяйства повысило прогноз сбора пшеницы в 2019 году до 78 млн тонн. До этого ведомство намеревалось собрать с полей 75 млн тонн продукции.

Как заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, оценка валового сбора зерна не изменилась и по-прежнему составляет 118 млн тонн. Он отметил, что из-за чрезвычайных ситуаций в РФ погибли посевы на площади порядка 1 млн га. Ущерб агропромышленного комплекса при этом составил 11 млрд рублей, передаёт « Интерфакс ».

Ранее Патрушев сообщил, что Россия несколько лет подряд занимает первое место в мире по экспорту пшеницы и к 2024 году будет экспортировать зерна на $11 млрд, писал News.ru.