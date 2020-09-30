Минсельхоз постарается смягчить эффект от роста НДПИ для удобрений

https://static.news.ru/photo/3f5b1fb8-0311-11eb-a5e5-fa163e074e61_660.jpg Удобрение Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) может повлиять на цены удобрений, но российское Министерство сельского хозяйства пообещало принять все возможные меры, чтобы смягчить эту ситуацию для аграриев. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Об этом министр заявил, выступая на «правительственном часе» в Госдуме, и отметил важность того, что сейчас цены на рынке минеральных удобрений стабильны.

По ряду позиций мы отмечаем снижение. Вместе с тем мы как министерство понимаем, что изменение цен возможно в случае увеличения налога на добычу полезных ископаемых. Со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы наши аграрии ощутили это в минимальной степени, — заверил Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

Глава Минсельхоза сообщил, что по данному вопросу ведомство постоянно взаимодействует с коллегами из Минпромторга и ФАС.

Законопроект о повышении НДПИ для металлургов и производителей удобрений в 3,5 раза нижняя палата парламента приняла 30 сентября. Мера, как предполагается, должна вступить в силу в начале 2021 года. Увеличение налога должно обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 56 миллиардов рублей.

Как писал NEWS.ru, урожай пшеницы в России к сентябрю стал вторым по объёму в истории.