Минсельхоз планирует увеличить урожай для «борщевого набора» на 10%

Минсельхоз в этом году планирует увеличить посевные площади под «борщевой набор» и увеличить тем самым набор овощей на 10%. Это же позволит снизить цены на картофель, капусту, лук, свёклу и морковь, сообщают «Известия».

Как рассказали газете в министерстве, наращивание производства овощей является ключевой задачей обеспечения продовольственной безопасности страны.

В текущем году прогнозируется расширение посевных площадей под основными овощными культурами и картофелем в организованном секторе, что будет способствовать наращиванию их производства и обеспечению стабильной ценовой ситуации на этом рынке, — цитирует издание собеседника.

В Минсельхозе прогнозируют, что расширение посевных площадей позволит собрать на 8% больше картофеля и на 10% больше других овощей, чем в 2021 году.

Предложение уже оценил директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Он считает, что если прогноз сбудется, это позволит снизит цены на «борщевой набор» на 5–10%. Снижение цен на овощи подтвердили и в Минпромторге при условии хорошего урожая.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз до 2025-го планирует на 14% по сравнению с прошлым годом увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свёклы, моркови — до 108,3 гектара. Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тысячи тонн продукции.