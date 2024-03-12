Минсельхоз объяснил предложение по ограничению экспорта сахара Минсельхоз: ограничение экспорта сахара позволит исполнить обязательства перед ЕАЭС

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Мера по временному ограничению экспорта сахара позволит полностью исполнить договоренности по поставкам продукции партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. В ведомстве также указали на положительную динамику производства, которая связана с высоким урожаем сахарной свеклы.

Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке, — считают в Минсельхозе.

В Минсельхозе указали, что производство сахара в России в текущем урожайном году составит 6,8 млн тонн. Там отметили, что этот показатель на 9,8% больше показателя прошлого сезона. Министерство добавило, что россияне ежегодно потребляют порядка 6 млн тонн сахара.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в феврале заявил, что Россия в 2023 году экспортировала более 66 млн тонн зерна. По его словам, сумма достигла почти $16,5 млрд.

До этого российский кабмин утвердил экспортную квоту на вывоз зерна в размере 25,5 млн тонн. Она будет действовать с 15 февраля до конца экспортного сезона (по 30 июня). Указанная в постановлении цифра в два с половиной раза превышает размер квоты, который устанавливали год назад.