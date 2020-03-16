https://static.news.ru/photo/03df1174-6794-11ea-8c89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На агропродовольственном рынке России в настоящий момент установилась стабильная ситуация, говорится в сообщении Минсельхоза по итогам совещания, которое провёл глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Минсельхоз займётся координацией усилий на федеральном и региональном уровне для сохранения устойчивости отрасли в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке. Министерство уже разработало ряд дополнительных мер господдержки аграриев. Предложение уже переданы в правительство РФ для рассмотрения, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство сельского хозяйства не ожидает увеличения стоимости основных видов продуктов в России после скачка курсов валют по отношению к рублю, однако допускает некоторый рост цен на продукцию, которая не производится в стране.