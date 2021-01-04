Минсельхоз и ФАС будут мониторить цены на сою в России

https://static.news.ru/photo/39251bae-4ea6-11eb-9a87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Lezama/http://imagebroker.com/Global Look Press

Стоимость сои и соевого шрота будет контролироваться для недопущения роста цен на внутреннем рынке Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Об этом сообщают Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Федеральной антимонопольной службой в период с 1 февраля по 30 июня 2021 года проводить мониторинг оптово-отпускных цен на соевые бобы и соевый шрот на внутреннем рынке Российской Федерации в целях недопущения роста цен на указанные товары, — сообщается на официальном портале правовой информации.

Ранее президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам глава государства указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло. Путин подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чём».

После критики президента правительство объявило о введении комплекса мер по стабилизации цен. В частности, были приняты решения о повышении вывозных пошлин на подсолнечник и зерно, о поддержке мукомолов и о заключении соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Как писал NEWS.ru, с 1 февраля по 30 июня 2021 года Россия вводит пошлину на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС. При этом ставка пошлины составит 30% таможенной стоимости, но не менее €165 за тонну.